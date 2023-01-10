MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Adım adım 2023 stratejisi ile 100. yıla giden sürecin dört başı mamur hazırlıkları yapılmaktadır. Biz adımlarımızı adam gibi attıkça önümüze engeller çıkmaktadır. 53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklarla geçmiştir. Elbette bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla, kapı arasından bakanlarla değil, kapıyı omuzlayıp içeri girenlerle yürülmüştür. Aka karışmayı, tavaya bulaşmayanlarla, balkondan seyredip suya sabuna dokunmayanlarla ne can beraberi olunacak ne de ülkülerimizin peşinden gidilecektir. Bizim siyasetteki gayemiz Türk Milleti'nin varlığının muhafazası, yeri gelirse de hesapsızca müdafaasıdır. Bu yılki seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır.

2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her rezaleti açığa çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır. 2023 seçimleri iftira ile iffet, irade ile ihanet arasında geçecektir. Türkiye'nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak, ayağına zincir vurmak, onca yapılanı yıkmak, onca yatırımı ve hizmeti baltalamak amacıyla faal halde olanlar aynı kuyrukta sıraya girmişlerdir. Husumet cephesi, kalabalık ve karanlıktır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir.

İğrenç oyunu görüyoruz. beşinci kol faaliyetinin açıkça farkındayız. Türk Milleti ile uğraşmanın, MHP ile Cumhur İttifakı'na kumandalı saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini çok ağır ödeteceğiz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI TEPKİSİ

Nevzuhur aday üzerinde uzlaşmak için istişare süreci başlatan zillet partileri iflas bayraklarını çekmişlerdir. Bugüne kadar ne görüştünüz peki? Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, değirmen taşı gibi patırtı çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Tarafsız cumhurbaşkanı hedefine rağmen altılı masaya a'dan z'ye bağlanmış cumhurbaşkanı konusunda fikir birliğindeler. Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir hezeyan, boş bir kafadır. Serok Ahmet'in "cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar stratejik kararlarda imza yetkisine sahip olacaklar" itirafı altılı masanın perişanlığını resmetmiştir. Kokuşmuş siyasetle ilgili öngörümüzle yanılmadık. Hiçbir zillet partisinin Türkiye'ye hizmet, millete dev eserler kazandırmak gibi bir derdi, özlemi, gayesi, niyeti yoktur. Olmasını beklemek ise beyhudedir. Zillet ittifakı bir alternatif değildir.

"OLAN BİTEN NE VARSA BİLİYOR, SIKI TAKİP EDİYORUZ"

MHP ne zaman itibar suikastlarına uğrasa anbean gözden kaçırılmak istenen bir tertip, bir tezgah, bir plan derhal devreye alınmaktadır. MHP, Türk Milleti'nin son kalesi, son siperi, düşman karşısında atılacak son kurşunudur. MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip haklı mücadelesinde kuşkular uyandırmak isteyenler, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için gemi azıya alan işbirlikçilerdir. Olan biten ne varsa biliyor, izliyor, sıkı şekilde takip ediyoruz.

ALİ BABACAN'A ANAYASA TEPKİSİ

DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir. Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı, cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracak? Buna nasıl kalkılışacaltır? Zillet İttifakı'nın her bir ortağı aynı görüşte midir, aynı düşüncede midir? Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın, oradaki Türk Bayrağı'nı kaldırtması, suçtur, cinayettir, kepazeliktir, al bayrağa adice bir hakarettir. Bunlar bayraksızdır, bunlar milliyetsizdir. HDP'nin sırtını sıvazlayanların, PKK ile dayanışma içinde olanların ahlaksız rehberleri, her vatan sevdalısının hafıza kayıtlarında mahfuzdur. Böylesi bir ihanete kim teşne ise, karşısında MHP'yi bulacaktır. Şeytan oradaysa, iman buradadır. Hodri meydan.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Menfur cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme göstereceğiz. Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağız. Karın ağrısı çekenlere bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP milletinde ve devletinde erimiş, bu uğurda her meşakkati göze almış bir kahramanlık mefkuresidir. Hunhar suikast huku buldu bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez sabırla beklemeye koyulduk. Adli ve idari soruşturma sürecinin yapılabilmesi için her gelişmeyi takibe başladık. Güpegündüz işlenmiş cinayet vardı. Bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumu. Saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü saldırı ivme alarak hız kazandı. Bu zamanlarda dikkat, temkin ve uyanıklık şarttır. Düşman oklarını takip ettik, nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. MHP ve Ülkü Ocakları ile en küçük bağı olması şöyle dursun, devamlı kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, komünistten bölücüsüne, HDP'den CHP'sine tüm şiddet odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim günaha ortak oldular. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutamaz, unutamayacaktır. Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi. Gereğini istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asıp küçüldüler. Sosyal medyada yakalanan cinayet faillerinin ifade tutanakları kripto damar ile devamlı servis edildi. Aleyhimize aslı astarı olmayan iddialar, başta CHP olmak üzere diğer zillet partilerinin, teröristlerin, küreselcilerin eline tutuşturulup suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi iklim ve istismar ortamı açıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA SİNAN ATEŞ CEVABI

Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihalesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Ülkücüyü öteki gören Kılıçdaroğlu da geçen hafta sosyal medya mesajı ile suskunluğumuzun nedenini sordu. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıktı. Senin sağında solunda yanında yörende konuşlanan teröristlerle, ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma aymazlığına düşme. Sen her şeyiyle zaten teslim olmuştur. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Kılıçdaroğlu, yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

Yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın iç örgüsünü tamamıyla görmek doğru olandır. MHP'nin kurumsal kişiliğini cinayetle irtibatlandıranlar iddialarını ispat edemezlerse şerefsizlerdir. Kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerimi yeri geldiğinde paylaşırım. Görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize hayrı dokunmamış, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış ne kadar haşerat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır. Mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım yataklık yapanların iki elimizle yakalarından tutacağımız günler uzak değildir. MHP'yi mafya ile ilişkilendirmek başlı başına bir cinnettir. Ülkücüden mafya olmaz, ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur.