Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Önemli gelişmeler yaşanıyor, tuzaklar bozulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada, icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Acılı ailelerine TSK'ya ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Orman yangınları, milletimizi derinden yaralamaktadır.

Bu yangınları bahane ederek Terörsüz Türkiye gayesine cephe açan, ülkemizin barış havasını bozaya çalışan kötü niyetler faal hale gelmiştir.

Orman yangınlarını istismar edip hayali senaryolar üretmeye çalışmak utanmazlıktır.

İstiklal ve istikbal namusumuzu korumak amacı ile gecenin koyuluğunu tıpkı deniz feneri misali ışıtan Hilal'in uğruna kara toprağa düşen kahraman evlatlarımız feragat ve fedakarlığın timsalleridir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ: KUURLAN TUZAKLAR BOZULACAK

Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken maruz kaldığımız bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum.

Özellikle İzmir'de çıkan yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklandığı bizzat il valisi tarafından açıklamıştır. Bu yangınları bahane ederek Terörsüz Türkiye gayesine cephe açan, yalan ve iftira ile ülkemizin barış havasını bozmaya çalışan kötü niyetler oldukça faal hale gelmişlerdir.

Türkiyemiz, tarihi bir sürecin tam ortasında, barış ve huzur menziline doğru hızla mesafe alırken, iç ve dış kaynaklı provokasyon iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını göz ardı etmiyoruz.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerinin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eli ile çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir.

CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir.

CHP'nin çarkı, derin bir boşluğun içinde kuru bir gürültüyle dönmektedir.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP Genel Başbakanı ile birlikte suçlamaların odağında bulunan şahıslar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu asla unutmamalıdır. Devletin varlığı hukuk ile kaimdir.

Hukuka güvenmeyenlerin orman hukukuna özenmeleri, laçka imalarla tehlikeli ifadeleri, iç barış ve huzur ortamını yıkmanın hesabını yapmaları bir şuursuzluk alameti, bir suçluluk psikolojisidir.

Açıklanan delillerin çoğunun 'gizli tanık' ve 'iftiracılara' dayatıldığı ileri sürülerek Türk yargısını yıpratmak haksızlık ve maksatlı bir saptırmadır. Yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır. Bu ağır yükü gündemden çıkaralım. Kim suçlu kim masum görelim.

DEM Parti'nin Türkiye partisi olmak için gösterdiği çaba memnuniyet vericidir. Gelin görün ki bu kez de CHP'nin Türkiye partisi rayından ve rotasından çıkması, meçhule doğru kontrolsüzce savrulması çok düşündürücüdür.

Mısır örneğini vermesi talihsizliktir. Hayırdır Özgür Bey! Darbe mi düşünüyorsun, sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun? Bu kafa yapısı sakattır.

Elini tutan yok, önüne geçen yok. Haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Ama bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun bunu da ufalanmış aklından çıkarma.

Bizler dünümüzü, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın bugünümüzü, dün yaptıklarımızın yarınımızı da bugünümüz ile dünümüzün sentezi olduğuna inanmak durumundayız.