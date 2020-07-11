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Politika

Bahçeli'den yeni Ayasofya açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ayasofya'nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:00
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