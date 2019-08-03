Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İP'li 2 isim MHP'ye geçti
MHP Lideri Devlet Bahçeli´nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İP'li 2 isim MHP´ye katıldı.
- İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinden İP'e geçen eski MHP'lileri tekrar partilerine davet etti. Bahçeli´nin daveti üzerine Kocaeli'de İP kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP'ye geçti.
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Mehmet Duran Yılmaz ve Muhammet Ateş´e rozetlerini takarak, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.
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