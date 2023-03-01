Bahçeli'nin Elbistan'daki sözlerini çarpıttılar! MHP'den peş peşe çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremden etkilenen 11 ile ziyaretlerini sürdürüyor. Liderler son olarak dün Kahramanmaraş'ı ve Malatya'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin Kahramanmaraş ziyaretinde, "Elbistan il olsun' pankartları açıldı ve sloganlar atıldı.

DEVLET BAHÇELİ MÜDAHALE ETTİ

Bahçeli açılan pankart ve atılan sloganlar sonrası vatandaşları uyararak, "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA TROLLERİ VE ODATV SÖZLERİNİ ÇARPITTI

Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından sosyal medya trolleri harekete geçti. Videoyu paylaşan troller 'Devlet Bahçeli depremzedeleri azarladı' iftirasını attı. ODATV ise daha da ileri giderek, Bahçeli'nin söylemediği sözü söylemiş gibi "Cumhurbaşkanını protesto etmeye hakkınız yok" başlığıyla bir haber yaptı.

MHP'DEN TEPKİ

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ODATV'nin bu çarpıtmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. "Oda Tv isimli rezil ve kepaze bir yayın organının yaptığı bu ahlaksızca haberin sonuna kadar takipçisi olacağız." diyen Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızın söylemediği bir sözü söylemiş gibi yansıtma yalan ve iftirasının hesabı hukuken mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü;

ACIMIZIN OLDUĞU BİR GÜNDE BU KONU KONUŞULMAZ

Sn. Genel Başkanımız, Sn. Cumhurbaşkanımızla depremzede vatandaşlarımızla buluşmak üzere yapılan Elbistan ziyaretinde alandaki bazı şahısların "Elbistan il olsun" tezahüratına karşılık, acımızın olduğu bir günde böylesi bir konunun paylaşılmasının yakışık olmadığını ifade etmiştir.

Durum böyleyken, konuyu farklı yerlere çekerek maksatlı hareket eden güruhların çabaları beyhudedir. Devletimiz ve milletimiz kenetlenmiştir, yaralarımız en kısa sürede sarılacak ve afetten etkilenen tüm bölgeler yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkacaktır.

BİR TEPKİ DE MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN'DAN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Elbistan ziyareti sırasında "Elbistan İl Olsun" pankartı altında slogan atmanın yeri ve zamanı olmadığını ifade ettiği sözlerinin Zillet İttifakı vekilleri ve medyası tarafından çarpıtılmasına tepki gösterdi. Büyükataman, Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak algı operasyonlarından beslenen zillete Türk milletinin gereken cevabı vereceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

ALGI OPERASYONUNDA TEPKİ

Zillet İttifakı'nın her gün yeni bir algı operasyonu ile Türk milletinin karşısına çıktığını belirten MHP'li İsmet Büyükataman açıklamasında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Elbistan ziyareti sırasında "Elbistan İl Olsun" pankartı altında slogan atmanın yeri ve zamanı olmadığını ifade ettiği sözlerinin Zillet İttifakı vekilleri ve medyası tarafından çarpıtıldığını ve depremzedelere hakaret ettiği iftirasının atıldığını söyledi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Asrın Felaketi'ni yaşadığımız 6 Şubat gününden itibaren Türkiye Cumhuriyeti bir yandan milletimizin yaralarını sarmak için olağanüstü bir gayretle çalışırken diğer taraftan yaşanan depremlerden siyasi rant elde etmeye çalışan siyasi yağmacılara karşı mücadele vermektedir.

"TAŞERON TRİBÜN SİMSARLARI MİLLİ İRADEYE SALDIRMIŞTIR"

İlk günden itibaren kirli bir oyun tezgâhlayan Zillet İttifakı'nın taşeronluğuna soyunan tribün simsarları da futbol sahalarını siyaset arenasına çevirmeye çalışarak adeta milli iradeye saldırmışlardır.

"BAHÇELİ, MİLLİ İRADE KARŞITLARINA GEÇİT VERMEMİŞTİR"

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, deprem şehitlerimize saygısızlık yaparak futbol sahalarına siyaset bulaştıran ve statlardan kaos doğurmaya heveslenen milli irade karşıtlarına geçit vermeyen örnek bir duruş sergilemiştir.

"ZİLLET İTTİFAKI PARTİMİZİ HEDEF ALMIŞTIR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu karşısında oyunları bozulunca telaşa kapılan Zillet İttifakı aziz milletimizin acılarını siyasete malzeme yapmaya ve millet iradesine ipotek koymaya çalışarak partimizi hedef almışlardır.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİN ÇARPITILMASINA TEPKİ

Zillet İttifakı vekilleri ve medyası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Elbistan ziyareti sırasında "Elbistan İl Olsun" pankartı altında slogan atmanın yeri ve zamanı olmadığını dile getirdiği sözlerini çarpıtarak depremzedelere hakaret ettiği iftirasını atmışlardır.

"OY DEVŞİRME YARIŞINA GİRDİLER"

Felaketin ilk gününden itibaren milletimizin acılarını istismar ederek siyasi rant peşinde koşan Zillet İttifakı partileri ve zillete payandalık yapan ufak tefek tek kişilik particikler de bu karalama kampanyasına dahil olmuş ve acılarımızı oya çevirme yarışına girmişlerdir.

"HER GÜN YENİ BİR ALGI OPERASYONU"

Henüz bir aday belirlemeyi dahi beceremeyen Zillet İttifakı, kendi içerisindeki kavgayı, tutarsızlığı ve teslimiyetçi anlayışı gizleme telaşıyla milletimizin karşısına her gün yeni bir algı operasyonu ile çıkmaya devam etmektedir.

"ZİLLET İTTİFAKI'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇUKUR SİYASETİ AÇIKÇA ORTADADIR"

Deprem bölgelerinde gezerken bile adaylık kavgası yapmaktan vazgeçmeyen, birbirlerini gerizekalı olmakla tanımlayan, yaşanan felaketten kaos doğurup iktidar devşirmeye heveslenen Zillet İttifakı'nın içine düştüğü çukur siyaseti açıkça ortadadır.

"TÜRK MİLLETİ ZİLLETE GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Türk milleti bu çukur siyasetine, zilletten iktidar devşirmeye çalışan 6+1 masası ve yancılarına, Türk futbolunu zillete kurban etmek isteyen siyaset holiganlarına ve Sayın Genel Başkanımızın sözlerini çarpıtarak algı operasyonlarından beslenen zillete gereken cevabı verecektir.

"MHP, TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİ İPOTEK ALTINA ALMAYA ÇALIŞANLARIN KARŞISINDA"

Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Türk milletinin iradesini ipotek altına almaya çalışanların, acılarını istismar edenlerin, istikbalini kargaşaya mahkûm etmek isteyenlerin dün olduğu gibi bugün de karşısında, aziz milletimizin ise daima yanında olmaya devam edecektir."