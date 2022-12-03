Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Gaziantep kuzey çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, şerit daralmasının olduğu bir noktada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Orhan S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli yaşamlarını yitirirken 5 kişide yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Ahmet Fetahlıoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ve araçtaki kişilerle birlikte Şanlıurfa'da küs olan aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.