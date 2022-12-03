İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2022 Cumartesi / 10 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Politika

Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitirdi.

Sabah3 Aralık 2022 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
ABONE OL

Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Gaziantep kuzey çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, şerit daralmasının olduğu bir noktada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Orhan S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli yaşamlarını yitirirken 5 kişide yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Ahmet Fetahlıoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ve araçtaki kişilerle birlikte Şanlıurfa'da küs olan aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.