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'Bahçeli’nin ziyareti Cumhur İttifakı’na güç vermiştir'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

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Kavacık’taki seçim ofisine ailesine ait “24 FF 224” plakalı klasik otomobili kullanarak gelen Yıldırım, Bahçeli’yi seçim ofisinin girişinde karşıladı. AK Parti ve MHP teşkilatlarının ahenk ve uyum içinde çalışacağına dikkat çeken Yıldırım,  “Genel Başkan’ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti Cumhur İttifakı’na güç vermiştir. MHP teşkilatlarıyla bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde bu kampanyayı sürdüreceğiz. İstanbul’da güzel bir, net bir sonuç almayı hedefliyoruz. Bugün buraya zatıâlinizin gelmiş olması bize güç vermiştir, şevkimizi, artırmıştır” dedi. 

ADAYIMIZ YILDIRIM 

Sözlerine “Aile toplantısı için buradayız” diyerek başlayan Bahçeli ise “Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul’da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır. MHP’nin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım. MHP teşkilatı Yıldırım’ın etrafında kenetlenecek” ifadesini kullandı. 

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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