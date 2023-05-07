Bazı muhalif hesaplar Devlet Bahçeli'nin 'Millet ittifakını' tehdit ettiği yönündeki iddialar gündeme getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konuşmasında, "Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadelerini maksadından ayırarak Bahçeli'yi hedef aldılar.

ALGI OPERASYONLARI ÇÜRÜDÜ

Bahçeli Yalova'da yaptığı konuşmada, YSP (Yeşil Sol Parti) Milletvekili adayı Azad Barış'ın, "Bizler güçlü olursak saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız." sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyerek, esasen terörle mücadeleye 'hayır' diyen, Libya tezkeresine 'hayır' diyerek 'Mavi Vatan'daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Terörle mücadeleyi durduracaklarını ileri sürüyorlar ancak buna teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizi çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş'ı, bebek katilini ve diğer mahkum teröristleri serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Başkanı'nın ağzından bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'nı "Müebbet ya da vücutlarına mermi alırlar" şeklinde tehdit ettiği iddiası doğru değildir." ifadelerini kullandı.