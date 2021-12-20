Bakan Abdullah: Kanal İstanbul projesini yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ortak basın toplantısında konuştu.
Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"İslam dünyasında Türkiye liderlik üstleniyor"
"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi resmi platformlarda Türkiye önemli bir rol oynuyor"
"Kanal İstanbul projesini yakından takip ediyoruz. "
"Türk Savunma firmaları ülkedeki ihaleleri kazanması iki ülke arasındaki ilişkilere pozitif katkı sağlayacaktır"
"Afganistan'ın yeniden inşası konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz"