İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2023 Perşembe / 3 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,875
  • EURO
    19,996
  • ALTIN
    1107.36
  • BIST100
    5073.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı
Politika

Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı

Bakan Akar, 'Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var' dedi.

23 Şubat 2023 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İlk andan itibaren Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik vatandaşıyla beraber seferber oldu."

"Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var."

"Bizim tabi burada sadece arama kurtarma değil, hemen akabinde hayatın devamı söz konusu. Hayatın devamıyla alakalı da biz başlangıçtan itibaren 4 milyon 400 bin kumanya dağıttık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.