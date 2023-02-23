Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"İlk andan itibaren Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik vatandaşıyla beraber seferber oldu."
"Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var."
"Bizim tabi burada sadece arama kurtarma değil, hemen akabinde hayatın devamı söz konusu. Hayatın devamıyla alakalı da biz başlangıçtan itibaren 4 milyon 400 bin kumanya dağıttık."