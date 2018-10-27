Bakan Akar, 4'lü zirve öncesi Rus Bakan Şoygu ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi.
- AA
Bakan Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi Vahdettin Köşkü'nde Rus mevkidaşı ile bir araya geldi.
Bakan Akar ile Şoygu arasındaki görüşmede İdlib'teki son durum başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.
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