Bakan Akar, Antti Kaikkonen ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek.

KAİKKONEN ANKARA'YA GELDİ

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

GÜNDEMDE NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ OLACAK

Kaikkonen, ziyareti kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Görüşmenin gündem maddelerinden biri Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci olacak. Ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.