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Politika

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son durum ele alındı.

DHA15 Eylül 2022 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek Azerbaycan- Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Görüşmede; Türkiye ve Azerbaycan'ın 'İki devlet, tek millet' olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Akar ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov'u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti" denildi.

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