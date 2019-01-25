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Bakan Akar: Bir ilki başardık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir ilki başararak yerli ve milli HGM Atlas ve HGM Küre uygulamalarını hizmete sunduklarını belirterek, “Bu iki uygulamayla harita alanında dışa bağımlılığımız bitecek, bugünden sonra ihtiyaç duyulan coğrafi verinin temini, bilgi ithaline gerek kalmaksızın yerli ve milli imkanlarla sağlanacaktır” dedi.

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YERLİLİK VE MİLLİLİK ANLAYIŞI 

Akar, “Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtım Töreninde, yerlilik ve millilik anlayışıyla ortaya konulan projelerden biri daha başarıyla sonuçlandırıldı” ifadelerini kullandı. Yerlilik ve millilik alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde elde edilen başarıların tüm milleti gururlandırdığını ve şevklendirdiğini ifade eden Akar, “Bu çalışmalar bizi son derece heyecanlandırmakta ve geleceğe çok daha ümitle bakmamıza neden olmaktadır” diye konuştu. 

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