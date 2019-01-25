Bakan Akar: Bir ilki başardık

YERLİLİK VE MİLLİLİK ANLAYIŞI

Akar, “Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtım Töreninde, yerlilik ve millilik anlayışıyla ortaya konulan projelerden biri daha başarıyla sonuçlandırıldı” ifadelerini kullandı. Yerlilik ve millilik alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde elde edilen başarıların tüm milleti gururlandırdığını ve şevklendirdiğini ifade eden Akar, “Bu çalışmalar bizi son derece heyecanlandırmakta ve geleceğe çok daha ümitle bakmamıza neden olmaktadır” diye konuştu.