Bakan Akar: Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır

AA 1 Ocak 2022 Cumartesi 07:42 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 07:43

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığına geldi.

Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısında görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Birlik komutanları ile yılın değerlendirmesini de yapan Akar, yıl boyunca başarılı şekilde görevini yerine getiren tüm personeli tebrik etti.

Akar, "Türkiye'nin hak, alaka menfaatleri ile itibarını korumakla ilgili görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, "Çok büyük başarılar elde ettiniz, önümüzde daha da büyük işler var. Artan bir şiddet ve tempoda aynı azim ve kararlılıkla 2022'de de mücadelemizi sürdürecek ve başaracağız. Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır." dedi.

Akar, sözlerinin sonunda beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm personelin yeni yılını kutladı.