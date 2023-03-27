Bakan Akar: Deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımız yalnız değildir

Bakan Akar, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Akar, deprem bölgesinde büyük bir iş birliği içinde büyük bir gayret gösterildiğini belirtti.

6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Akar, "Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birisi. 12 il, 108 ilçe 100 bin kilometreden fazla bir alandayız. Toplamda 14 milyon insanımız bu depremden etkilendi. Derin bir üzüntü ve yıkıntı içindeyiz. Bu yıkıntıya karşı bizim almamız gereken, devletçe, milletçe almamız gereken ne varsa hepsini gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliğimizi beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz lazım. Tarihimizde buna benzer sıkıntılar olmuştur. Bunları hep beraber devlet-millet omuz omuza el ele vermek suretiyle tek yürek tek yumruk olarak içinden çıktı. Bunu da bir şekilde çözeceğiz. Burada kimsenin yalnız olmadığını, kimsenin tek başına kaldığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını, devletin, milletin depremzede kardeşlerimizle beraber olduğunu herkesin iyi bilmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

"TÜM DEVLET SEFERBER OLDU"



Devletçe, milletçe zor bir süreçten geçtiklerini belirten Bakan Akar, "Hep beraber bunu kucaklayacağız ve çözeceğiz. Deprem olduğu andan itibaren tüm devlet seferber oldu. Bütün devlet seferber oldu. Elimizden gelen ne varsa bütün imkanları kullanmak suretiyle bu sıkıntının üstesinden gelmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. 85 milyonun bir ve beraber olduğunu, bu felakete karşı da birlikte olacağımızı herkesin görmesi lazım. Yaptığımız çalışmalar bunun en açık göstergesidir. Burada devlet ve millet omuz omuza tek yürek çalışmasını sürdürüyor. Çok geniş bir alan, belirli bir süreyle tüm devlet seferber oldu. Her tarafa ulaşıldı ulaşılacak. Yurt dışından alabileceğimizi ne varsa bütün adreslerden gerekli yardımı alıyoruz. 6 Şubat'ı unutmak mümkün değil o bilinçle bugüne baktığımızda çok ciddi yol aldığımızı görmemiz gerekir. Kötümserliğe gerek yok ama daha çok yapacağımız iş var, bunun farkındayız. Hep beraber devlet-millet çalışmaya devam edeceğiz, rehavet yok. Zamana ve sabra ihtiyacımız var. Bu arada Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı seferber oldu. Arazide görülmeyen, geride bütün uçak, helikopterlerimiz, gemilerimiz, arama kurtarma ekiplerini, yardımları hava ve deniz kuvvetleri ulaştırmak için seferber oldu olmaya devam ediyor" dedi.

"AYIKLAMADAN SONRA DEPOLARA AKTARILACAK"



En büyük yıkımın Antakya'da yaşandığını hatırlatan Bakan Akar, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, nisan ayı içinde büyük ölçüde enkazları kaldırmayı planladıklarını kaydetti.

Samandağ'da da ciddi bir yıkım olduğunu altını çizen Bakan Akar, ilçede yüzde 40 seviyelerinde enkazların kaldırıldığını bildirdi.

Enkaz depolanma alanlarında gereken hassasiyetin gösterildiğini ifade eden Bakan Akar, "Burada yapılması gereken neyse sadece bugün yok bir de yarını var. Orta ve uzun vadeli planları yapmak suretiyle bu işlerin üstesinden gelmeye gayret gösteriyoruz. Olayın bir ayıklama bir de depolama boyutu var. Ayıklama bittikten sonra kalıcı depolara nakli yapılacak. Hem denizden hem havadan acil nakliyat için gerekli desteği sağladılar. 71 helikopterle bunu sağladık. Hava Kuvvetlerimizin bir yılda yaptığı ulaştırma, nakliye uçuşlarını bir ayda gerçekleştirdik. Bu halen devam ediyor ve devam edecek" açıklamasını yaptı.

"BÜTÜN YARALARI SARACAĞIZ"



Bütün yaraları sarmaya gayret gösterdiklerine değinen Bakan Akar, "Samandağ'da ulaşım sorunu büyük ölçüde çözüldü. Nüfus ve yıkım oranına göre çadırlar konteyner geldikçe bir planlama dahilinde dağıtılıyor. 186 bin çadırının dağıtımı ve kurulumu yapıldı. Bunlar ciddi rakamlar, yeterli mi? Devamı gelecek. Konteyner için çalışma devam ediyor. 40 bine yakın konteynerin yerleştirme çalışması başladı. Yaklaşık 10 bini tamamlandı, kullanılabilir. Yaz geliyor ilaçlamalar devam ediyor. Samandağ'da şu an elektriği olmayan yer yok. Silahlı Kuvvetler olarak 2.6 milyon kumanya dağıttık. Hatay genelinde 160 sahra mutfağı aşevi var. Günde 1 milyon 135 öğün yemek çıkarılıyor. Vatandaşımızın yanındayız. Silahlı Kuvvetler olarak Hatay'da 2.6 milyon kumanya dağıttık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber Mehmetçik Okulları adı altında okullar açmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Akar, çok büyük bir emekle 232 Mehmetçik Okulu'nun faaliyet gösterdiğini belirtti.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"



Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Hulusi Akar, "Bunu görelim inanalım. Bunu sağlayan da asil milletimiz, 85 milyonun birliği, gücü, kuvvetidir. Büyük felaketlere karşı geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla, birliğimizi, beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu ruhla yaralarımızı saracağız. Burada milletimiz bir bütün. Burada etnik, mezhepsel, dinsel, ırksal bir durum söz konusu değil. Biz biriz beraberiz. Bazı fitne ve fesat odakları bir şekilde bu birliği ve beraberliği görmemekle nifak sokmaya çalışıyorlar. Buna meydan vermeyelim. Tek olacağız, birlik ve beraberlik içinde tek el ve gönül birliğiyle ayakta kalacağız. Bu sorunları çözeceğiz. Her şey normalleşecek, herkes normal hayatına dönecek. Çok şükür bu konuda gücümüz de, insanımız, azmimiz, kudretimiz de var. Burada hiçbir şekilde ümitsizlik, karamsarlık, yılgınlık asla söz konusu olmamalı, hiçbir vatandaşımız yalnız değildir" diye konuştu.

Herkesin gözünün deprem bölgesinde olduğunu kaydeden Bakan Akar, TSK'nın da milletin emrinde ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu sözlerine ekledi.

"SAMANDAĞ'DA ENKAZIN YÜZDE 38'İ KALKTI"



Iğdır Valisi ve Samandağ Koordinatörlüğünü yürüten Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim de ilçe genelinde 69 bin 305 bağımsız bölümden yaklaşık 31 binin ağır hasarlı acil yıkılacak veya yıkılacak statüde olduğunu söyledi.

TOKİ'nin 17 bin 310 konutun yapılmasıyla ilgili planlamasının devam ettiğini dile getiren Sarıibrahim, "Şu ana kadar yıkımını gerçekleştirdiğimiz bina sayısı 391, yıkımı devam eden 166 bina var. 334 binanın enkazını kaldırdık. Döküm yapılan sahaya giden kamyon sayısı 11 bin 100 civarında. Enkazı kaldırma oranı yüzde 36-38 arasında yer alıyor. 4 tane bölgeye moloz dökülüyor. Çiğdere bölgesi geçici bir depolama alanı olduğu için. Bir an evvel ayrıştırıp molozları oradan uzaklaştıracağız. Orayı eski haline kavuşturacağız. 15 bin 65 çadırımız var. Her gün yeterli çadır sevkiyatını yapıyoruz, çadırının olmaması gibi bir durum söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.