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Politika

Bakan Akar, devam eden terörle mücadele operasyonlarla ilgili talimatlar verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

DHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 17:19 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

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