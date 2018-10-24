Bakan Akar, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Ege'de 12 mil tartışması) Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız."

"(Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkartma girişimi) Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum."

"(Ege'de 12 mil tartışması) Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz."

"Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok"

"(Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz) Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz."