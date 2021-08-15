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Politika

Bakan Akar: İki gemimiz yola çıktı

Bakan Akar, 'Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı' dedi.

AA15 Ağustos 2021 Pazar 09:54 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:12
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi."

"(İran hududu) Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz."

"Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı."

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