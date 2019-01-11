Bakan Akar, Suriye sınırında: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.Bakan Akar, 'Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde Fırat'ın doğusundaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek.' dedi.
- AA
Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."
"(Fırat'ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek."
"Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı."
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