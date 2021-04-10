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Politika

Bakan Akar, Londra'da ''Türkiye'nin Stratejik Perspektifi'' oturumuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 12:51 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:51
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Londra ziyareti sırasında Chatham House tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı. Bakan Akar, konuşmasında, başta bölgesel savunma ve güvenlik konuları olmak üzere terörle mücadele, gerçekleştirilen operasyonlar, askeri eğitim, yardım, danışmanlık görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler, NATO, AB, FETÖ ile mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

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