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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 12:09 - Güncelleme:
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye gidecek.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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