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Politika

Bakan Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya geldi. Görüşmede, Karadeniz'in barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 16:21 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:24
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Akar, sonrasında Dincu ile görüştü.

NATO Karargahı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı.

Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu'yu tebrik eden Akar, Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna, 2 ülke arasında arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımlar bulunduğuna, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yaptı.

  • NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  • Savunma Bakanlığı
  • Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu

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