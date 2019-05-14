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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

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Görüşmede İdlib'de ki konular ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

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