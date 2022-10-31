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Politika

Rusya ile kritik görüşme! Bakan Akar: Karar yeniden değerlendirilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini iletti.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
Rusya ile kritik görüşme! Bakan Akar: Karar yeniden değerlendirilmeli
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

"YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ"

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

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