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Politika

Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

AA21 Ocak 2022 Cuma 12:24 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:25
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Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'a geldi.

Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'na da geçen Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor.

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