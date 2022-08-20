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Politika

Bakan Akar son rakamı paylaştı: Giderek artacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakan Akar, 'Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.' dedi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz

1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için dışarıya çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir

BM Genel Sekreteri Guterres:

(Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim

(Tahıl anlaşması) Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir

Karadeniz'de bu inisiyatif için, oynadığınız önemli rol için sizlere teşekkür ediyorum. Bu müşterek koordinasyon merkezi, birçok ticari geminin hareketini kolaylaştırdı

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
  • toplantı

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