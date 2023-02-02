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Politika

Bakan Akar'dan net mesaj: Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı yapacağız

Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı 2023'ün 'Seçkin Gözlemci Günü'nde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yerli ve milli İHA'larımız SİHA'larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma'yı da kullanmaya başlayacağız.' dedi.

2 Şubat 2023 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan net mesaj: Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı yapacağız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı 2023'ün "Seçkin Gözlemci Günü"nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam etmektedir. Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır." dedi.

Bakan Akar, "Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Bu durum çarptırılıyor. Bu çarpıtmalara karşı uyanık olunması lazım." diye konuştu.

Bakan Akar, "Yerli ve milli İHA'larımız SİHA'larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma'yı da kullanmaya başlayacağız." dedi.

  • Milli Savunma Bakanı Akar
  • Kış Tatbikatı 2023
  • Seçkin Gözlemci Günü

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