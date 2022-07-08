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Politika

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA8 Temmuz 2022 Cuma 11:36 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasında gerçekleşen görüşme hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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