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Politika

Bakan Akar ve İtalya Savunma Bakanı Crosetto telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile telefonda görüştü.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Bakan Akar ve İtalya Savunma Bakanı Crosetto telefonda görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konuları ele alındı.

Mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Akar, görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın son derece önemli iki dost ve müttefik olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin çizdikleri çerçevede, ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayi işbirliği konusundaki mevcut potansiyelin artırılmasının, stratejik ortaklığı daha üst seviyelere taşıyacağını vurgulayan Bakan Akar, bu bağlamda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde İtalya ile yürüttüğü ikili ve çok taraflı işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Akar, terörle mücadelede, işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağını da kaydetti.

  • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Bakan Akar
  • İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto

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