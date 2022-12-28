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Politika

Şam yönetimiyle 11 yıl sonra ilk temas! Türkiye, Rusya ve Suriye mutabık kaldı

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Şam yönetimiyle 11 yıl sonra ilk temas! Türkiye, Rusya ve Suriye mutabık kaldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

TOPLANTILARIN DEVAMI KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.

Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

  • Bakan Akar
  • MİT Başkanı Fidan
  • Rusya

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