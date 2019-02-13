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Millî Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Akar, görüşmeye ilişkin, 'Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Apostolakis arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut meselelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu. 

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra toplantı kapsamında çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Akar: Barışçıl yolla çözüm için çalışmalıyız

Akar, fotoğraf çekimi öncesi AA muhabirinin Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüşmesine ilişkin sorusuna, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." yanıtını verdi.

Akar, Apostolakis'le yaptığı görüşme sonrasında Karadağ Savunma Bakanı Boskovic'le buluştu. 

NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ile de bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Türk Askeri Temsilciliği (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

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