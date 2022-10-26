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Politika

Bakan Akar'dan Ben Wallace'a tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanlığına yeniden atanan Ben Wallace'ı tebrik etti.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan Ben Wallace'a tebrik
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Wallace'a kutlama mesajı gönderdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar'ın, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Yarın İstanbul'da yapılacak görüşmenin Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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