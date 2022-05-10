Bakan Akar'dan dezenformasyonlara sert tepki! Amaçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusı Akar Hatay'da Suriye sınırının sıfır noktasında Sabah Gazetesi'ne konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

DEZENFORMASYON YAPILIYOR

Burada ciddi bir operasyon, emek ve çalışma söz konusu. Yalan haberler, sahte videolarla dezenformasyon yapılıyor, farklı algılar oluşturulmak isteniyor. Bunlar belli zamanlarda periyodik olarak yapılıyor. Bunların kaynağı içeriden ve dışarıdan, karışık. Amaçları Türkiye'nin dengesini, Silahlı Kuvvetleri'nin insicamını bozmak, terörle mücadeleyi akamete uğratmak.

Bu yapılan dezenformasyonla Türkiye'de dolaşan tüm yabancıların kaçak olduğu, sınırlarda bir engelleme olmadığı algısını yaymak istiyorlar. "Sınırlar kevgire döndü!" diyorlar...

TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru parçalandı. Biz oraya müdahale etmeseydik, terör oluşumlarını es geçseydik şu anda çok ama çok farklı problemlerle uğraşıyor olacaktık. Bunun kıymetinin, öneminin bilinmesi lazım. PKK eşittir YPG. Bunu herkese söylüyoruz. "PKK ile YPG ayrıdır" demek bizim aklımıza hakarettir.

TIR'larla, uçaklarla tonlarca yardım gönderiyorsunuz ve bunları yaptıktan sonra "müttefiklik" diyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. 10 sene oldu oradaki bataklığa saplandılar. Büyük dağın büyük kışı olur, büyük yanlış yapıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde normalleşmeye yönelik ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Asla geri adım atmak yok. En ufak tacize misliyle mukabelede bulunuyoruz. Önceden belirlenen hedefleri ateş altına alarak gerekeni yapıyoruz.

AMACIMIZ GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ ŞARTLARINI OLUŞTURMAK

Geçen gün sığınmacılara ilişkin, "Bakan 9 milyon rakamını verdi" denildi. Biz 5 milyon Suriye'de, 4 milyon Türkiye'de dedik. Türkiye'de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye'de bulunmaktadır. Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Biz tarihimize, geçmişimize, atalarımıza yaraşır bir şekilde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yaptığımızı kimse yapamadı.

133 BİN KİŞİ ENGELLENDİ

1 Ocak 2022'den itibaren hudutlarımızda 2 bin 87 kişi yakalandı. Engellenenlerin sayısı ise 133 bin 471 oldu. Yakalananların 197'si terörist. Hudutların korunmasını milli bir mesele olarak görüyoruz.

ASKERLİK KANUNU'NDA TARİHİ REFORM

Yeni Askerlik Kanunu, 100 yıllık bir kanunun değiştirilmesiyle gerçekleştirilen bir reform. Bu kanunla tüm modern ordularda ve bizim tarihimizde de olan erlikten generalliğe kadar gidebilme imkânı getirildi. Askerliği ikinci 6 aya uzatma seçeneği ve bu sürede harçlık ödenmesi (en az asgari ücret) maddesi getirildi. Bu kapsamda bedelli konusunda da önemli çalışma yaptık. Belirsizliği ortadan kaldırdık. Artık sürekli bedelli var. Ücret konusundaki belirsizliği de ücreti 6 asteğmen maaşına sabitleyerek ortadan kaldırdık.