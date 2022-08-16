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Politika

Bakan Akar'dan diplomasi trafiği! Ammar el-Mişri ve Ben Wallace ile ayrı ayrı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA16 Ağustos 2022 Salı 18:25 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Bakan Akar, El-Meşri ile Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Akar, Türkiye'nin "Libya, Libyalılarındır." anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Akar, gelecek dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yaptı.

BEN WALLACE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

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