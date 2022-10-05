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Politika

Bakan Akar'dan İngiltere ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere'ye gitti.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan İngiltere ziyareti
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Akar, İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik tüm savunma sanayi ambargolarını kaldırdığı dönemde Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak İngiltere'ye giden Akar'ın, ziyareti sırasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bazı savunma sanayi firmalarıyla da görüşmelerin planlandığı ziyarette, Milli Savunma Bakanı Akar'a, savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan teknik heyet de eşlik ediyor.

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