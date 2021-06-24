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Politika

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Bakan Akar: Gerekli şartlar sağlanırsa...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili, 'Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz' dedi. Bakan Akar, 'Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim mücadelemiz terörledir. Halkımızı terör belasından kurtarmak için kararlıyız.' dedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:31
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyoz. Bizim mücadelemiz terörledir. Halkımızı terör belasından kurtarmak için kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Yunan komşularımızın beyhude silahlanma çabalarında en büyük zararı Yunan halkı görmektedir. Bizim kimsenin hakkında hukukunda gözümüz yok. Atina'nın mutabakatlara uymadığını görüyoruz."

"Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki haklarımızı korumada kararlıyız, azimliyiz"

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