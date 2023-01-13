Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kabul edilemez, kınıyoruz

'Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değil' diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki yağıyor.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, Bakan Akar'la görüşmesini anlattı. Akar, Arifiye 1'inci Anabakım Fabrikasında yeni nesil fırtına obüslerinin teslim töreninin kendi bakanlıklarının bir faaliyeti olduğuna dikkati çekti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da törene kendilerinin davet ettiğini onun da yoğun programına rağmen icabet ettiğini anlattı. "Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak yeni silahlar teslim alındı" diyen Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

- "Töreni müteakip yakışıksız, temelsiz, tutarsız birtakım açıklamaları hayretle izledik.

- Bir ordu, komuta yapısı ve kuvvet yapısından oluşur. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür."

KABUL EDİLEMEZ

Milli Savunma Bakanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı'nın direktifleriyle ve komuta kademesinin komutasında tarihin en yoğun ve en kapsamlı faaliyetlerini başarıyla yürütmekte olduğunu söyledi. Tam da bu başarı devam ederken gelen açıklamalara dikkat çekti ve şu cevapları verdi:

- "Anlamsız bir bahaneyle komuta kademesini hedef almak,

- Haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek kabul edilebilir bir davranış değildir.

EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zamankinden daha fazla yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapılan bu tür açıklamalar, gerçekten ordumuza yapılabilecek en büyük kötülüktür.

- En azından şehitlerimizin ruhuna, gazilerimize ve Mehmetçiğin kahramanlık, fedakarlık ve emeğine saygısızlıktır. Kınıyoruz."

Akar bu sözlerinin ardından aslında hemen her konuşmasında söylediği hassasiyetleri bir kere daha hatırlattı. Bu sözleri birkaç ay önce Ateş Serbest Tatbikatı'nda Polatlı'daki askerlere de söylemişti.

TSK GÖREVİNİN BAŞINDA

Savunma Bakanı her konuşmasında; "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığıyla, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, Milletinin emrinde, görevinin başındadır" diyor.

Bakan Akar'a İsveç'teki olayları da sordum. Yanıtı şöyle oldu: "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz."