'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli açıklama

Bakan Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.' dedi.
- AA
Akar, "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır." diye konuştu.
İdlib'deki gelişmeleri değerlendiren Akar, "İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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