Bakan Akar'dan Pençe Kılıç Harekâtı açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarını masalarının üzerine koydular.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

* TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için; 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte.

* Hudutlarımız, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hudut birliklerimiz tarafından bugüne kadarki en yoğun ve en etkin tedbirler ile korunmaktadır.

* Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 234.282 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7.107 düzensiz göçmen ile 724 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 33.910 paket sigara, 3.313 kilogram uyuşturucu, 151.137 adet muhtelif uyuşturucu hap, 2.480 adet muhtelif silah, 341 adet cep telefonu, 602 adet küçükbaş ve 944 adet büyükbaş hayvan yakalanmıştır.

* Hudutlarımızdaki mayın temizleme çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin km² alanda insani maksatlı mayın temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 150.000 adet mayın imha edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütü elebaşlarının da itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, terör örgütünün hudutlarımızdan elaman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir.

* 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 36.854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* 19 Kasım'da başlatılan ve Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur.



* Pençe-Kilit Harekâtı sonucunda; 460 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1146 adet çeşitli cins ve çapta silah ile bu silahlara ait yaklaşık 530 bin adet mühimmat ele geçirilmiş, 1929 adet mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 561 adet mağara/sığınak bulunmuş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. TSK, DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ordudur ve yaklaşık 4.500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir.



* 20-21 Kasım'da, hedef gözetmeksizin yapılan, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dâhil (5 yaşında bir çocuk ve 22 yaşında bir kadın öğretmen şehit; 5 aylık hamile kadın entübe halinde) sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan, sivil yerleşim yerlerine, vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına zarar veren alçak saldırılara, her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi, verilmekte. Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız; teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.

* Yaklaşık 560 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.



* İstanbul'da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.



* 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10.022'si Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24.706 kişi ihraç edilmiştir.

