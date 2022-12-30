Bakan Akar'dan Suriye açıklaması: Liderler de görüşebilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesiyle Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

Burada şeref defterini imzalayan Akar, deftere, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum" ifadesini yazdı.

Kaymakam Serhat Doğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, hükümet konağından çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle de sohbet etti.

ŞAM İLE ÜST DÜZEY TEMAS

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını cevapladı.

Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

İstihbarat kurumları arasında görüşmeler oldu sonra bakanlar arasında görüşmeler oldu. Bu sürecin olumlu gelişmesinden sonra durumların uygun olduğu takdirde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir. Hakan Fidan ile yaptığımız toplantıda biz endişelerimizi ifade ettik. Bu konuda herhangi bir olumsuz dönüşü olmadı. Bizim asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. İlk bir tanışma oldu, görüşeceğiz, konuşacağız. Biz hedefi ortaya koyduk, hedef teröristler. Suriyeli kardeşlerimize de diyoruz ki hiçbir şekilde onlara zarar gelecek şekilde davranmadık.

Temel hedefler konusunda, mültecilerin önlenmesi konusunda ve terörle mücadele konusunda konuştuk. Bu konuları geliştirmeye çalışacağız. İki konu var, bir bu şekilde siyasi görüşmelerin herhangi bir yerde yapılması bunların üzerinde çalışılıyor. Biz onlarla mutabık olabileceğimizi anladık. Bu sürecin artarak gelişmesi temennimiz.

ATİNA'NIN GİRİT'TE 12 MİL ADIMI

'Kara sularının 6 milde yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz.

ATİNA İLE EGE VE ADALAR GERİLİMİ

Atina tahrik etmek için adımlar atıyor. Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız.

ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI

Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var.

EGE'DE YUNANİSTAN TACİZİ

Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor.