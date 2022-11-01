İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6099
  • EURO
    18,4057
  • ALTIN
    986.536
  • BIST100
    4054.67
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor
Politika

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın tahıl koridoruna tekrar katılmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Akar, 'Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olan gemiler yollarına devam ediyorlar. Ayrıca ikincisi de Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, onlar çıkışa devam edecekler.' dedi.

Reuters1 Kasım 2022 Salı 18:01 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın tahıl koridoruna tekrar katılmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olan gemiler yollarına devam ediyorlar. Ayrıca ikincisi de Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, onlar çıkışa devam edecekler.

Rusya Savunma Bakanı Soygu'ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirtik. Bu bilgiler çerçevesinde kendi makamlarıyla görüşmelerini sürdürüyorlar. Bugün yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.