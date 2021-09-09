Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Bugün Yunan macerasının bittiği gün

9 Eylül 2021 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:16

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir

Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.

(Batı'ya mülteci tepkisi) Mülteci sorunu sadece Türkiye'nin değil tüm ülkelerin sorunudur

Türkiye Yunanistan ile samimi ilişkiler geliştirmek istemektedir

Sorunların barışçıl yöntemlerle çözebileceğine inanmaktayız

Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır