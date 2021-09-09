Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Bugün Yunan macerasının bittiği gün

Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir
Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.
(Batı'ya mülteci tepkisi) Mülteci sorunu sadece Türkiye'nin değil tüm ülkelerin sorunudur
Türkiye Yunanistan ile samimi ilişkiler geliştirmek istemektedir
Sorunların barışçıl yöntemlerle çözebileceğine inanmaktayız
Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır