Bakan Akar’dan CHP’li Özel’e hakaret davası
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Akar’ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır, suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi, manevi tazminat davası ise nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açıldı. Dilekçelerde Akar’ın, 2015-2018 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, devamında emekli olarak 9 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı olarak atandığı ve bu görevini halen sürdürdüğü belirtildi. Özel’in, Akar’a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen davası dilekçesinde ise Özel’den 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel’in “kınanması” ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edildi.
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