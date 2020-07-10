Bakan Akar'la görüşen Zelenskiy: Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var

AA 10 Temmuz 2020 Cuma 17:47 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:47

Zelenskiy'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik partnerimiz Türkiye'nin Savunma Bakanı'yla görüştüm." ifadesini kullanıldı.

Ukrayna'nın egemenliğini desteklediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sellerin yarattığı hasarın giderilmesinde ülkesine yardımından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var." değerlendirmesinde bulundu.