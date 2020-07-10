İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,868
  • EURO
    7,7779
  • ALTIN
    398.455
  • BIST100
    114392
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Akar'la görüşen Zelenskiy: Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var
Politika

Bakan Akar'la görüşen Zelenskiy: Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var' değerlendirmesinde bulundu.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 17:47 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:47
ABONE OL

Zelenskiy'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik partnerimiz Türkiye'nin Savunma Bakanı'yla görüştüm." ifadesini kullanıldı.

Ukrayna'nın egemenliğini desteklediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sellerin yarattığı hasarın giderilmesinde ülkesine yardımından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.