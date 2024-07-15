Bakan Bak'tan 15 Temmuz açıklaması: Bize düşen görev bu büyük destanı unutturmamak

Bakan Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişiminin 8. yılında Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlediği "Genç Şehitleri Anma Programı"na katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış töreninde konuşan Bakan Bak, 15 Temmuz direnişinin destansı bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz bir destan, bu destanı yazan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Biz de o zaman parlamentoda görev yapıyorduk. Parlamentoda görev yaparken TBMM'ye de bombalar atıldı. Resimlerde de gördüğünüz gibi Ankara'da, İstanbul'da pek çok ilde hain darbe girişimi içerisinde milletimizin şanlı direnişine şahit olduk. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşan bu aziz millet, bu ülkenin kılcal damarlarına kadar sızan hain terör örgütünü meydanlarda yendi. Belki de dünyadaki darbeler tarihine, demokrasi tarihine en önemli düştüğü notlardan bir tanesi de şu; şöyle söyledi bu aziz millet; 'Bu ülkeyi kimin yöneteceğine sadece ve sadece ben karar veririm'. İşte aziz milletin kararı bu." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin iradesinin galip geldiğini vurgulayan Bakan Bak, şöyle devam etti:

"O gün 15 Temmuz'da destan yazan bu millet, içimizdeki hainleri temizledi. Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz, tankın önüne geçip engellemeye kalkmaz. İşte biz böyle bir milletiz. Aziz Türk milletiyle gurur duyuyorum. Bu millet bu zamana kadar asla ve asla boyun eğmemiştir. Bu coğrafyada bayrak inmemiş, ezan susmamıştır. Hiç kimse bu millete diz çöktürmemiştir. İşte bu millet aziz Türk milletidir. 15 Temmuz bu milletin destanıdır. Bu destanda yer alan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize uzun ömür diliyoruz, onlarla gurur duyuyoruz ve diyoruz ki; bu aziz millet için çalışmaya devam edeceğiz."

- "BU MİLLETİN ZAFERİDİR"



Bakanlık olarak bu destansı mücadelenin unutulmaması için çalıştıklarını belirten Bak, "Bu noktada gençlere büyük bir görev düşüyor. Bir şey unutulursa ortadan kalkar. O yüzden bunu gençlerimizin unutmaması lazım, unutturmaması lazım. Bize ve gençlere düşen görev bu büyük destanı unutturmamak. O yüzden gençlerimiz bu konuları geleceğe taşıyacaklar, sürdürecekler. Ve inşallah inanıyoruz ki bu destansı mücadele ilelebet sürdürülecek. Bu noktada gençlik merkezlerimiz, 81 ildeki il müdürlüklerimiz ile hepimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle pek çok aktivite yapıyoruz. Bu milletin zaferidir." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimini engellemek için canını feda eden şehitleri rahmetle anan Bakan Bak, "Hain darbe girişiminin olduğu gün hayatını kaybeden dostlarımız, kaybettiğimiz büyüklerimiz var, bizim de dostlarımız arkadaşlarımız, Erol Olçok Bey ve oğlu. Şahsen tanıdığımız arkadaşlarımız, dostumuz İlhan Varank hocamız. Hepsiyle birer hukukumuz var. Şimdi onlar bu ülke için fedakarlıkta bulundular ve şehitlik mertebesine ulaştılar. Pek çok dostumuz var, hem memleketimizde hem İstanbul'da o gün Saraçhane'ye giden, köprüde olan yine Ankara'da olan bizzat tanıdığımız insanlar, şehitlerimiz var. Kimsenin dayatmasına, kimsenin darbe girişimine, kimsenin yönetimi değiştirme çabasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ve gençler, programın ardından 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.