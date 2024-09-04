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Politika

Bakan Bayraktar duyurdu: Mısır ile 'Enerji Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Mısır arasında 'Enerji Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandığını bildirdi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar duyurdu: Mısır ile 'Enerji Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attık
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Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ile enerji alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah Es-Sisi'nin huzurlarında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile 'Enerji Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attık. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirerek elektrik altyapısı ve ticareti, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen ve nükleer enerji başlıklarında ortak projeler geliştireceğiz. Anlaşmanın her iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Enerji Mutabakatı
  • Alparslan Bayraktar
  • Türkiye Mısır Imparatorluk

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