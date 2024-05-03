İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3435
  • EURO
    34,8704
  • ALTIN
    2385.95
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek
Politika

Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak.' dedi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek
ABONE OL

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenebilir enerjide her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınmasını hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da 1500 megavatlık olacak şekilde önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Meclisimize sunulan kanun teklifini de bu bağlamda değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, söz konusu düzenlemeyle barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına GES kurulabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak. EÜAŞ'ın işlettiği barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarının belirli kısımlarına GES kurulması, kesintisiz, karbonsuz elektrik arzı anlamına geliyor. Bu da iklim değişikliği ile mücadelede ekonominin karbon fiyatlama yükünün azaltılmasına olumlu katkılar sunacaktır."

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde doğal gaz ticaretine de yer verildiğini belirten Bayraktar, "Ülkemizi doğal gazda bir ticaret merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda kanun teklifiyle hem yerli hem de ithal ettiğimiz doğal gazı ülkemizde sıvılaştırabileceğiz. Böylece doğal gazı LNG olarak doğrudan ve kolayca pazarlayabilmemizin önü açılacak. Kanun teklifiyle ayrıca verimlilik artırıcı projelere verdiğimiz destek üst limiti 15 milyon liraya çıkıyor." bilgisini paylaştı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • Bakan Bayraktar
  • güneş enerji sistemleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.