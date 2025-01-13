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Politika

Bakan Bayraktar'dan BAE'de ikili görüşmeler

Bakan Bayraktar, IRENA 15'inci Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

DHA13 Ocak 2025 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar'dan BAE'de ikili görüşmeler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15'inci Genel Kurulu'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA 15'inci Genel Kurulu marjında BAE Çevre Bakanı Amna bint Abdullah Al Dahak, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach ile görüştü.

  • Bakan Bayraktar
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