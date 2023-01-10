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Politika

Bakan Bilgin: EYT'de teknik çalışma bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çalışmanın tamamlandığını belirten Bilgin, 'Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar' dedi.

10 Ocak 2023 Salı 12:18 - Güncelleme:
Bakan Bilgin: EYT'de teknik çalışma bitti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'YAKINDA' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Yasanın çıkmasıyla ilk etapta 2,2 milyonu aşkın kişi emekli olabilecek.

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